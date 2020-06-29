"Милан" готов в виде исключения повысить зарплату Доннарумме
"Милан" ведёт переговоры с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о продлении действующего контракта, истекающего следующим летом.
По информации журналиста Николо Скиры, чтобы сохранить звёздного воспитанника "россонери" готовы в качестве исключения увеличить ему зарплату.
Скорее всего, стороны заключат соглашение до 2023 года. При этом, вероятно, что в договоре будет прописана доступная сумма отступных, чтобы вратарь мог сменить команду в случае затяжного кризиса в "Милане".
В текущем сезоне 21-летний Доннарумма провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17