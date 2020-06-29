"Милан" готов в виде исключения повысить зарплату Доннарумме

Теги миланджанлуиджи доннарумма

"Милан" готов в виде исключения повысить зарплату Доннарумме

"Милан" ведёт переговоры с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о продлении действующего контракта, истекающего следующим летом.

По информации журналиста Николо Скиры, чтобы сохранить звёздного воспитанника "россонери" готовы в качестве исключения увеличить ему зарплату.

Скорее всего, стороны заключат соглашение до 2023 года. При этом, вероятно, что в договоре будет прописана доступная сумма отступных, чтобы вратарь мог сменить команду в случае затяжного кризиса в "Милане".

В текущем сезоне 21-летний Доннарумма провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола.

Не пропустите: "Милан" готов продлить контракт с Чалханоглу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Валенсию"

Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Валенсию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов