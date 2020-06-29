"Милан" готов в виде исключения повысить зарплату Доннарумме

"Милан" ведёт переговоры с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о продлении действующего контракта, истекающего следующим летом.

По информации журналиста Николо Скиры, чтобы сохранить звёздного воспитанника "россонери" готовы в качестве исключения увеличить ему зарплату.

Скорее всего, стороны заключат соглашение до 2023 года. При этом, вероятно, что в договоре будет прописана доступная сумма отступных, чтобы вратарь мог сменить команду в случае затяжного кризиса в "Милане".

В текущем сезоне 21-летний Доннарумма провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола.

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