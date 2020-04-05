"Милан" готов выделить крупную сумму на летние трансферы

"Милан" намерен серьезно усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Карло Лаудис в своем Twitter.

По данным источника, руководство миланского клуба готово выделить 75 миллионов евро на трансферы. Также сумма может быть увеличена за счет возможных продаж игроков.

При этом клуб продолжает переговоры с бывшим главным тренером "РБ Лейпциг" Ральфом Рангником и готов предоставить ему все полномочия при выборе игроков. Также в сферу интересов "Милана" входит Лучано Спаллетти, но у него до лета 2021 года действует контракт с "Интером".

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