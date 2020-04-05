"Милан" готов выделить крупную сумму на летние трансферы

Теги милантрансферы

"Милан" готов выделить крупную сумму на летние трансферы

"Милан" намерен серьезно усилить состав в летнее трансферное окно, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Карло Лаудис в своем Twitter.

По данным источника, руководство миланского клуба готово выделить 75 миллионов евро на трансферы. Также сумма может быть увеличена за счет возможных продаж игроков.

При этом клуб продолжает переговоры с бывшим главным тренером "РБ Лейпциг" Ральфом Рангником и готов предоставить ему все полномочия при выборе игроков. Также в сферу интересов "Милана" входит Лучано Спаллетти, но у него до лета 2021 года действует контракт с "Интером".

Не пропустите: "Милан" нацелился на защитника "Селтика". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ

Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов