"Милан" готов заплатить 30 миллионов евро за Бальде Кейта

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"Милан" готов заплатить 30 миллионов евро за Бальде Кейта

"Милан" не оставляет попыток приобрести сенегальского нападающего "Лацио" Бальде Кейта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб готов заплатить футболиста 30 миллионов евро, чтобы заполучить его этим летом.

Напомним, что 22-летний Кейта отказался продлевать контракт с "Лацио", который истекает через год.

Также форвардом интересуются "Тоттенхэм" и "Ювентус".

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