"Милан" готов заплатить 80 миллионов евро за ведущего игрока "Реала"

Теги миланреал мадридкарим бензема

"Милан" готов заплатить 80 миллионов евро за ведущего игрока "Реала""Милан" нацелился на форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "россонери" будут готовы выложить за 30-летнего нападающего "сливочных" весьма "круглую" сумму, которая с учетом всевозможных бонусов может достигнуть 80-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач в 46 матчах за "Реал".

Напомним, в подписании Бензема также заинтересован ПСЖ. | soccernews.ru

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