"Милан" готов заплатить более 50 миллионов евро за форварда "Аякса" Нереса

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"Милан" готов заплатить более 50 миллионов евро за форварда "Аякса" Нереса

"Милан" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Аякса" Давиду Нересу, сообщает UOL.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно и готов заплатить за него более 50 миллионов евро. Впрочем, купить форварда будет непросто, так как им также интересуются дортмундская "Боруссия" и "Рома".

22-летний Нерес выступает за "Аякс" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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