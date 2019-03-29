"Милан" готов заплатить более 50 миллионов евро за форварда "Аякса" Нереса

"Милан" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Аякса" Давиду Нересу, сообщает UOL.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно и готов заплатить за него более 50 миллионов евро. Впрочем, купить форварда будет непросто, так как им также интересуются дортмундская "Боруссия" и "Рома".

22-летний Нерес выступает за "Аякс" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Милана". | http://soccernews.ru