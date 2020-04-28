"Милан" готов заплатить крупную сумму за французского таланта

Теги миланстрасбуртрансферымохамед симакан

"Милан" готов заплатить крупную сумму за французского таланта

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Страсбура" Мохамеду Симакану, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро. Также игрок входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии", "РБ Лейпциг", "Эвертона" и "Тоттенхэма".

В нынешнем сезоне 19-летний Симакан провел за "Страсбур" 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Милан" нацелился на форварда "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 апреля

Главные новости дня: 27 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов