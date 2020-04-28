"Милан" готов заплатить крупную сумму за французского таланта

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Страсбура" Мохамеду Симакану, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро. Также игрок входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии", "РБ Лейпциг", "Эвертона" и "Тоттенхэма".

В нынешнем сезоне 19-летний Симакан провел за "Страсбур" 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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