"Милан" готов заплатить крупную сумму за венгерского таланта

"Милан" проявляет интерес к венгерскому полузащитнику "Ред Булл Зальцбург" Доминику Собослаи, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Также игроком интересуются "Интер" и "Лацио"

В нынешнем сезоне 19-летний Собослаи провел за "Ред Булл Зальцбург" 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с австрийским клубом действует до 31 мая 2022 года.

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