"Милан" готов заплатить крупную сумму за венгерского таланта

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"Милан" готов заплатить крупную сумму за венгерского таланта
"Милан" проявляет интерес к австрийскому полузащитнику "Ред Булл Зальцбург" Доминику Собослаи, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб дважды пытался приобрести футболиста в летнее трансферное окно, но получал отказ. В январе "Милан" готов предложить за хавбека 25 миллионов евро.

20-летний Собослаи в нынешнем сезоне провел за "Ред Булл Зальцбург" 12 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2022 года.

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