"Милан" готов заплатить крупную сумму за венгерского таланта
"Милан" проявляет интерес к австрийскому полузащитнику "Ред Булл Зальцбург" Доминику Собослаи, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб дважды пытался приобрести футболиста в летнее трансферное окно, но получал отказ. В январе "Милан" готов предложить за хавбека 25 миллионов евро.
20-летний Собослаи в нынешнем сезоне провел за "Ред Булл Зальцбург" 12 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2022 года.
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|2
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17