"Милан" готов заплатить за Калинича 25 миллионов евро

Хорватский нападающий "Фиорентины" Никола Калинич близок к переходу в "Милан", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, миланский клуб согласился заплатить за футболиста требуемые 25 миллионов евро. Также форвардом интересуется "Ливерпуль".

В минувшем сезоне 29-летний Калинич забил 15 голов в 32 матчах чемпионата Италии.

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