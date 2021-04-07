"Милан" готов заплатить за капитана "Торино" 25 25 миллионов евро
Фото: Твиттер @TorinoFC1906_En
"Милан" продолжает следить за форвардом "Торино" Андреа Белотти и попытается купить его этим летом, сообщает Corriere dello Sport.
За 27-летнего игрока сборной Италии "россонери" готовы заплатить 25 миллионов евро. Однако, президент "быков" Урбано Каиро не хотел бы отдавать своего капитана дешевле, чем за 30 миллионов.
На футболиста также претендует "Рома", но она не готова конкурировать с "Миланом" в финансовом плене.
Контракт Белотти с "Торино" действует до июня 2022 года.
В текущем сезоне нападающий провел в Серии А 26 матчей. В его активе 11 забитых мячей и 6 результативных передач.
Аналитический порталTransfermarkt оценивает итальянца в 40 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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