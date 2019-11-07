"Милан" готов заплатить за Ракитича 30 миллионов евро

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"Милан" готов заплатить за Ракитича 30 миллионов евро

"Милан" не оставляет попытки приобрести этой зимой полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает Sport.es.

Футболист недоволен недостатком игрового времени в каталонском клубе, поэтому хочет как можно быстрее покинуть сине-гранатовых. "Барселона" готова отпустить 33-летнего хорвата за 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересованы "Интер" и "Атлетико".

В этом сезоне Примеры Ракитич выступал в 7 матчах, отметившись 1 ассистом.

Не пропустите: Ракитич может продолжить карьеру в "Атлетико"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Если с группы не выйдем, то можно и Гризмана, Дембеле и Коутиньо. .....Но кто ж их купит за то бабло, которое за них отвалила Барса?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не стоит

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