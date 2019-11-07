"Милан" готов заплатить за Ракитича 30 миллионов евро
"Милан" не оставляет попытки приобрести этой зимой полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает Sport.es.
Футболист недоволен недостатком игрового времени в каталонском клубе, поэтому хочет как можно быстрее покинуть сине-гранатовых. "Барселона" готова отпустить 33-летнего хорвата за 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересованы "Интер" и "Атлетико".
В этом сезоне Примеры Ракитич выступал в 7 матчах, отметившись 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5