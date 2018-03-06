"Милан" готовит новый контракт для Романьоли

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"Милан" готовит новый контракт для Романьоли

Руководство "Милана" готовит новый контракт для защитника Алессио Романьоли, сообщает Calciomarcato.

По сведениям издания, "россонери" предложат футболисту соглашение до 2023 года, по которому его зарплата увеличится с 2 до 3,5 миллионов евро.

Напомним, что действующий договор Романьоли с "Миланом" истекает в 2020 году. 

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