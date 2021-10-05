"Милан" готовит новый контракт для тренера Пиоли

Фото инстаграм ilmaestrostefanopioli

Работа наставника "Милана" Стефано Пиоли убедила руководство клуба в необходимости продолжения сотрудничества.

По информации Football Italia, боссы "россонери" уже готовят для тренера новый контракт.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

55-летний Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года. В текущем розыгрыше Серии А команда идёт на 2-м месте после 7 туров.

Не пропустите: Браим Диас хочет остаться в "Милане". | http://soccernews.ru