"Милан" готовит новый контракт для тренера Пиоли

Теги миланстефано пиоли

"Милан" готовит новый контракт для тренера Пиоли

Фото инстаграм ilmaestrostefanopioli

Работа наставника "Милана" Стефано Пиоли убедила руководство клуба в необходимости продолжения сотрудничества.

По информации Football Italia, боссы "россонери" уже готовят для тренера новый контракт.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

55-летний Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года. В текущем розыгрыше Серии А команда идёт на 2-м месте после 7 туров.

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