"Милан" готовит предложение по Фекиру
Полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, купить французского хавбека ближайшим летом хочет "Милан".
За 26-летнего футболиста "россонери" готовы заплатить 40 миллионов евро. При этом отступные в его контракте составляют 100 миллионов.
Фекир присоединился к "Бетису" в июле прошлого года, сыграл 23 матча, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: Суд обязал игрока "Милана" выплатить огромную сумму бывшему клубу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Зидан благодаря коронавирусу останется в "Реале" вне зависимости от результатов сезона
-
Агент Селюк дал совет Алексею Миранчуку по поводу выбора европейского чемпионата
-
Два клуба АПЛ поспорят за Доннарумму
-
Рами: "Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол"
-
Микел исключил своё возвращение в "Трабзонспор" после расторжения контракта из-за коронавируса
-
Двукратный номинант на "Золотой мяч" рассказал об отказе выступать за сборную России
-
Лунин объяснил провальные аренды в "Леганесе" и "Вальядолиде" обманом тренеров
-
Агент назвал сроки возвращения на поле форварда "Локомотива" Джорджевича
-
"Наполи" вернулся в борьбу за Икарди
-
Кудряшов рассказал, почему решил перейти в "Антальяспор"
-
1
"Милан" готовит предложение по Фекиру
-
РФС займётся развитием футбола в Мордовии
-
Холанд - лучший молодой игрок Бундеслиги в феврале
-
"Если "Спартак" устраивает восьмое место, то пожалуйста": Хагуш ярко высказался об инициативе Федуна досрочно завершить сезон РПЛ
-
Ракитич близок к возвращению в "Севилью"
-
Семак прокомментировал решение о переносе Евро-2020
-
1
"Ювентус" отпустил Игуаина в Аргентину: названа причина
-
В "Айнтрахте" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
-
Сёмин отреагировал на слова Хеведеса, который недоволен решением "Локомотива" проводить тренировки
-
Главные новости дня: 19 марта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14