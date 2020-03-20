"Милан" готовит предложение по Фекиру

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"Милан" готовит предложение по Фекиру

Полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, купить французского хавбека ближайшим летом хочет "Милан".

За 26-летнего футболиста "россонери" готовы заплатить 40 миллионов евро. При этом отступные в его контракте составляют 100 миллионов.

Фекир присоединился к "Бетису" в июле прошлого года, сыграл 23 матча, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Суд обязал игрока "Милана" выплатить огромную сумму бывшему клубу. | http://soccernews.ru
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