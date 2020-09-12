"Милан" готовит предложение по хавбеку "Лилля"

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"Милан" готовит предложение по хавбеку "Лилля"

Полузащитник "Лилля" Бубакару Сумаре стал трансферной целью "Милана", утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, за французского хавбека "россонери" готовы заплатить 35 миллионов евро.

Воспитанник ПСЖ выступает за "Лилль" с лета 2017 года, сыграл 70 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Помимо "Милана" на Сумаре претендуют "Ньюкасл", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Вратарь "Лиона" перешел в "Милан". | http://soccernews.ru
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