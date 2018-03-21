"Милан" готовит предложение по хавбеку "Реала"

Теги миланреал мадриддани себальос

"Милан" готовит предложение по хавбеку "Реала""Милан" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на итальянскую прессу.

Так, сообщается, что в стане "россонери" рассматривают вопрос о приобретении 21-летнего хавбека "сливочных" ближайшим летом. За игрока итальянский гранд будет готов выложить 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 19 матчах за "Реал".

Напомним, Монтелла высказался о своем увольнении из "Милана". | soccernews.ru

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