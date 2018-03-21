"Милан" готовит предложение по хавбеку "Реала"

"Милан" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, информирует El Mundo Deportivo со ссылкой на итальянскую прессу.

Так, сообщается, что в стане "россонери" рассматривают вопрос о приобретении 21-летнего хавбека "сливочных" ближайшим летом. За игрока итальянский гранд будет готов выложить 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 19 матчах за "Реал".

Напомним, Монтелла высказался о своем увольнении из "Милана". | soccernews.ru