"Милан" готовит предложение по Рейне

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"Милан" готовит предложение по Рейне

"Милан" нацелился на голкипера "Наполи" Пепе Рейну.

Как сообщает Sky Sports, "россонери" видит в Рейне возможную замену Джанлуиджи Доннарумме, который летом может покинуть клуб.

Отмечается, что "Милан" собирается предложить Рейне соглашение до 2020 года.

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