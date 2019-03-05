"Милан" готовит предложение по талантливому воспитаннику "Барселоны"
Услугами молодого защитника "Барселоны" Марка Кукурельи заинтересованы в Италии.
По сведениям Goal.com, на покупку 20-летнего испанца всерьез настроен "Милан", который оценил талантливого футболиста в 11 миллионов евро.
Напомним, что сейчас Кукурелья находится в аренде в "Эйбаре", который может выкупить игрока за два миллиона евро.
В текущем сезоне Кукурелья провел за "Эйбар" 22 матча, отметился одним голом и двумя ассистами.
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|Команда
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|Рома
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|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10