"Милан" готовит предложение по талантливому воспитаннику "Барселоны"

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"Милан" готовит предложение по талантливому воспитаннику "Барселоны"

Услугами молодого защитника "Барселоны" Марка Кукурельи заинтересованы в Италии.

По сведениям Goal.com, на покупку 20-летнего испанца всерьез настроен "Милан", который оценил талантливого футболиста в 11 миллионов евро.

Напомним, что сейчас Кукурелья находится в аренде в "Эйбаре", который может выкупить игрока за два миллиона евро.

В текущем сезоне Кукурелья провел за "Эйбар" 22 матча, отметился одним голом и двумя ассистами.

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