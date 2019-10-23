"Милан" готовит предложение по Влашичу
"Милан" хочет купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича, сообщают российские СМИ.
Итальянский клуб планирует сделать предложение о трансфере хорвата уже в январе. Сумма возможной сделки оценивается в 25 миллионов евро.
Отмечается, что "россонери" боролись за 22-летнего хавбека летом, но тогда армейцы опередили конкурента из Серии А.
В текущем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 15 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
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