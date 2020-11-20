"Милан" готовит предложение по защитнику "Фиорентины"

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"Милан" готовит предложение по защитнику "Фиорентины"

"Милан" хочет во время зимнего трансферного окна подписать центрального защитника "Фиорентины" Николу Миленковича.

По информации Tuttomercatoweb, "россонери" готовы арендовать сербского футболиста до лета 2022 года за 10 миллионов евро.

По окончании срока аренды миланский клуб обязуется выкупить 23-летнего игрока за 30 миллионов.

Интерес к перспективному балканцу также проявляют "Ювентус" и "Интер".

В текущем сезоне Миленкович сыграл за "Фиорентину" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Милан" ведет переговоры по трансферу форварда киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
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