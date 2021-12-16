"Милан" готовит предложение по защитнику "Лилля"

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"Милан" готовит предложение по защитнику "Лилля"

Фото инстаграм Свена Ботмана

"Милан" нацелился на центрального защитника "Лилля" Свена Ботмана, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" видят в 21-летнем футболисте замену для травмированного Симона Кьяера.

"Доги" готовы продать голландца, на которого также претендует "Ньюкасл", за сумму от 25 до 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ботман сыграл за "Лилль" 15 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

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