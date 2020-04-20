"Милан" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля"

"Милан" хочет усилить оборону защитником "Ливерпуля" Деяном Ловреном, пишет Tuttosport.

По сведениям издания, хорватский центрбек может перейти в итальянский клуб летом за 23 миллиона евро.

Напомним, что помимо "россонери" на 30-летнего футболиста претендуют "Лацио", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Ловрен сыграл за "Ливерпуль" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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