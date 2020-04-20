"Милан" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля"

Теги миланливерпульдеян ловрентрансферы

"Милан" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля"

"Милан" хочет усилить оборону защитником "Ливерпуля" Деяном Ловреном, пишет Tuttosport.

По сведениям издания, хорватский центрбек может перейти в итальянский клуб летом за 23 миллиона евро.

Напомним, что помимо "россонери" на 30-летнего футболиста претендуют "Лацио", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Ловрен сыграл за "Ливерпуль" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Милан" готов заплатить крупную сумму за венгерского таланта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Блаттер составил символическую сборную Европы всех времён. Яшин, Пике, Зидан и Роналду - в составе

Блаттер составил символическую сборную Европы всех времён. Яшин, Пике, Зидан и Роналду - в составе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов