"Милан" готовит зимний трансфер нападающего сборной Италии
Форвард "Торино" и сборной Италии Андреа Белотти может оказаться в более статусном клубе во время январского трансферного окна.
По информации Tuttosport, купить 27-летнего футболиста зимой собирается "Милан".
"Россонери" уже готовят официальное предложение о приобретении бомбардира "быков".
В этом сезоне Белотти сыграл за "Торино" 3 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|26
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