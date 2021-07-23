"Милан" готовится к очередным переговорам по Влашичу
Фото: инстаграм Николы Влашича
"Милан" не оставляет попыток заполучить хавбека ЦСКА Николу Влашича.
По сведениям журналиста Луи Жирарди, в понедельник, 26 июля, "Милан" проведет очередные переговоры по трансферу хорвата.
Ранее сообщалось, что ЦСКА оценивает игрока в 30 миллионов евро. "Милан" хочет арендовать футболиста с обязательством выкупа.
В прошлом сезоне на счету Влашича 12 голов и 6 ассистов в 34 играх.
Читайте также: Влашич просит ЦСКА о трансфере в "Милан". | http://soccernews.ru
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