"Милан" готовится к очередным переговорам по Влашичу

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"Милан" готовится к очередным переговорам по Влашичу Фото: инстаграм Николы Влашича

"Милан" не оставляет попыток заполучить хавбека ЦСКА Николу Влашича.

По сведениям журналиста Луи Жирарди, в понедельник, 26 июля, "Милан" проведет очередные переговоры по трансферу хорвата.

Ранее сообщалось, что ЦСКА оценивает игрока в 30 миллионов евро. "Милан" хочет арендовать футболиста с обязательством выкупа.

В прошлом сезоне на счету Влашича 12 голов и 6 ассистов в 34 играх.

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