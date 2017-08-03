Итальянский "Милан" готовится провернуть свою самую громкую сделку текущим летом, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" намерены взять в аренду до конца текущего года форварда лондонского "Челси" Диего Косту. По истечению же соглашения с итальянским грандом испанский бомбардир, как ожидается, будет приобретен мадридским "Атлетико". Такое положение дел устраивает все четыре стороны - "Челси" расстанется с не нужным ему футболистом, "Милан" на полгода получит в свое расположение качественного нападающего, "матрасники" получат шанс подписать своего бывшего игрока уже в 2018 году, когда с клуба будет снят запрет на регистрацию новичков, а сам Коста таки покинет "аристократов" и переберется в Испанию после аренды в Италии.

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