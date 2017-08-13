"Милан" готовится сделать очередное предложение по Белотти

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"Милан" готовится сделать очередное предложение по Белотти"Милан" готовится сделать очередное предложение по форварду "Торино" Андреа Белотти, информирует La Stampa.

По сведениям издания, за 23-летнего нападающего "быков" "россонери" готовы будут заплатить 75 миллионов евро. Кроме того, итальянский гранд намерен включить в сделку Мбайе Ньянга.

"Торино" оценивает Белотти в 100 миллионов евро.

Напомним, вчера "Торино" разгромил "Трапани" в матче кубка Италии. | soccernews.ru

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