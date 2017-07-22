"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

Второй тур Международного кубка Чемпионов открывали мюнхенская "Бавария" и итальянский "Милан". Год назад команды встречались в рамках этого же турнира, и тогда основное время поединка завершилось ничьей 3:3. В серии же послематчевых пенальти "россонери" взяли верх. На этот раз соперники сошлись в китайском Шеньчжене, желая добыть для себя первую победу в новом сезоне.

По сравнению с первыми матчами на турнире, в стартовых составах обеих команд произошли небольшие изменения. Так Карло Анчелотти предпочел в рамке Фрюхтля вместо Штарке, а вместо Хамеса – Комана. У "Милана" с первых минут на поле появились вратарь Джанлуиджи Доннарумма, игрок средней линии Монтоливо и атакующий воспитанник клуба Кутроне.

Учитывая невыразительную игру "россонери" в первом поединке турнира против дортмундской "Боруссии", букмекеры в один голос называли фаворитом встречи мюнхенскую "Баварию". Однако события первого тайма заставили даже самых отъявленных скептиков итальянской команды изменить свое мнение.

Правда, стартовый отрезок встречи не предвещал беды для чемпиона Бундеслиги. "Бавария" по традиции начала матч первым номером, заставив соперника играть на контратаках. Однако первый же острый выпад "Милана" закончился голом. Родригес с партнером классно разыграли двоечку, в результате которой Рикардо остро прострелил во вратарскую, где Борини успешно поборолся за мяч. Сфера отлетела прямо на ногу Кесси, который без проблем расстрелял практически пустые ворота мюнхенцев – 0:1.

Подопечные Карло Анчелотти еще больше усилили натиск на ворота, но очень скоро поплатились за зияющие дыры в обороне. Сначала Фрюхтль каким-то чудом спас команду после того как Хуммельс едва не срезал мяч в собственные ворота после прострела Ньянга. А вскоре "Милан" блестяще исполнил стандарт. Родригес навесил в штрафную "Баварии", где молодой воспитанник "россонери" Кутроне головой вколотил мяч в ворота Фрюхтля – 0:2.

В концовке тайма обе команды создали еще ряд опасных моментов. Но если мюнхенцы в лице Левандовски не смогли реализовать парочку блестящих моментов, то "Милан" довел счет до крупного. Команда Винченцо Монтеллы как по учебнику разыграла комбинацию в пять-шесть передач, венцом которой стал прострел Бонавентуры на Кутроне в район линии вратарской, и Патрик с близкого расстояния расстрелял голкипера немцев – 0:3.

Учитывая, что игра у команды Карло Анчелотти практически не шла, второй тайм фактически превращался в показательные выступления двадцати двух футболистов на поле. Удивительно, но "Бавария" так и не показала, за счет чего она может отыграться, или хотя бы вернуть матчу интриги. А может мюнхенцы и не особо хотели этого? Однозначно сказать сложно, но за весь второй тайм чемпионы Германии сумели создать лишь три стоящих момента. В двух из них к успеху был близок Томас Мюллер. Так на 59-й минуте ему удался коварный удар с 25-ти метров, который Джанлуиджи Доннарумма с трудом парировал на угловой. А за 10 минут до конца матча Мюллер все сделал для того чтобы забить, но оказавшись с мячом в пяти метрах от ворот предпочел сделать передачу на партнера, которого прикрыли защитники "Милана". Еще в одном эпизоде мог отличиться Толиссо, но не попал в ближний угол с убойной позиции.

Итальянцы же гнули свою линию, задействовав в матче абсолютно всех игроков запаса. Несмотря на преимущество в счете "россонери" продолжали время от времени держать в напряжении оборону немцев. А в концовке матча "Милану" и вовсе удалось довести результат встречи до неприличного для чемпиона Германии. Вышедший на замену Чалханоглу спокойно получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и пробил в ближний угол – мяч влетел в сетку ворот, едва коснувшись перчаток Фрюхтля – 0:4.

Таким образом "Милан" неожиданно крупно переиграл беззубую "Баварию", показав отличную реализацию голевых моментов.

"Бавария" – "Милан" – 0:4

Голы: Кесси, 15 – 0:1. Кутроне, 25 – 0:2. Кутроне, 44 – 0:3. Чалханоглу, 85 – 0:4.

"Бавария": Фрюхтль, Алаба, Хуммельс (Санчеш, 46), Толиссо, Рафинья, Мартинес, Бернат (Фридль, 30), Рибери (Хамес, 46), Левандовски, Коман, Мюллер.

"Милан": Д.Доннарумма (А.Доннарумма, 79), Сапата (Бонуччи, 63), Абате (Конти, 46), Мусаккио (Палетта, 78), Родригес (Антонелли, 63), Монтоливо (Билья, 46), Кессье (Гомес, 79), Бонавентура (Соса, 79), Борини (Чалханоглу, 64), Ньянг (Маури, 79), Кутроне (Силва, 46).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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