"Милан" хочет арендовать Рафинью



"Милан" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Рафинье, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа. Впрочем, чтобы получить средства на этот трансфер "Милану" нужно продать французского нападающего Мбайе Ньянга в "Спартак", несмотря на его отказ переезжать в Россию.

В прошлом сезоне 24-летний Рафинья провел за "Барселону" 28 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

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