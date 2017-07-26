"Милан" хочет арендовать Санчеша
"Милан" продолжает переговоры по трансферу португальского полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на год за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа за 35-40 миллионов.
"Бавария" пока что не приняла предложение.
Ранее президент мюнхенцев Ули Хенесс заявил, что клуб рассчитывает на 19-летнего хавбека.
Не пропустите: Внимание, тест! Как внимательно ты следил за трансферами?. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Путь в Лиге Европы "Зенит" начинает против израильского "Бней Иегуда"
-
Гол Неймара приносит "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед"
-
С Международным кубком чемпионов "Бавария" прощается поединком против "Интера"
-
В первом матче квалификации "Ницца" и "Аякс" сильнейшего не выявили
-
Горячая концовка в Киеве: "Динамо" стартует в еврокубках с победы над "Янг Бойз"
Лента новостей
-
"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ
-
Путь в Лиге Европы "Зенит" начинает против израильского "Бней Иегуда"
-
Гол Неймара приносит "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед"
-
С Международным кубком чемпионов "Бавария" прощается поединком против "Интера"
-
Диего Костой интересуются четыре клуба
-
Иско может перебраться в Англию
-
Пике: "Барселона" должна биться за Неймара"
-
На Бэйла появился еще один претендент из АПЛ
-
Конте назвал имя форварда, которого бы предпочел всем остальным игрокам его амплуа
-
"Брюгге" - "Башакшехир" - 3:3 (обзор)
-
Защитник "Барселоны" близок к переезду в Бразилию
-
"Ницца" - "Аякс" - 1:1 (обзор)
-
"Вииторул" - АПОЭЛ - 1:0, "Марибор" - "Хабнарфьордюр" - 1:0 (обзоры)
-
"Брюгге" и "Башакшехир" устроили "перестрелку" в Бельгии
-
"Селтик" не смог обыграть "Русенборг"
-
Месси, Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок "Барселоны"
-
В первом матче квалификации "Ницца" и "Аякс" сильнейшего не выявили
-
Вице-президент "Монако": "Сохранили всех ключевых игроков, которых мы хотели сохранить"
-
"Спартак" проигрывает гонку за Пашалича испанскому клубу
-
Месси протестует против одного из возможных трансферов своего клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25