"Милан" хочет арендовать Санчеша

"Милан" продолжает переговоры по трансферу португальского полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на год за 10 миллионов евро с правом последующего выкупа за 35-40 миллионов.

"Бавария" пока что не приняла предложение.

Ранее президент мюнхенцев Ули Хенесс заявил, что клуб рассчитывает на 19-летнего хавбека.

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