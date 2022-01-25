"Милан" хочет арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Байи\Автор неизвестен

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи может сменить клубную прописку уже в январское трансферное окно, сообщает порта Goal.

По информации источника, в аренде футболиста заинтересован "Милан".

Отмечается, что итальянский клуб вновь начал переговоры с "МЮ" об аренде защитника на вторую половину нынешнего сезона. Главное условие, которое ставит "Юнайтед", это чтобы "Милан" полностью взял на себя оклад Байи.

В нынешнем сезоне Байи принял участие в четырех матчах АПЛ, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.

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