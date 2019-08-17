"Милан" хочет арендовать защитника "Тоттенхэма"

"Милан" нацелился на защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье.

Как сообщает Football Italia, "россонери" рассматривают вариант с арендой футболиста на один сезон с последующим выкупом. Ранее речь шла о полноценном выкупе игрока.

Отметим, что интерес к 26-летнему ивуарийцу также проявляет "Вест Хэм". Трансферная стоимость Орье оценивается в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне на его счету два гола и три ассиста в 17 играх.

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