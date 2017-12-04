"Милан" хочет, чтобы Конте летом возглавил клуб

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"Милан" хочет, чтобы Конте летом возглавил клуб

"Милан" определился с кандидатурой будущего тренера, сообщает Calciomercato.

По информации ресурса, "россонери" хотят, чтобы летом клуб возглавил наставник "Челси" Антонио Конте. Руководство "Милана" считает, что Конте способен вернуть клуб на высший уровень.

Ранее, после отставки Винченцо Монтеллы, клуб возглавил Дженнаро Гаттузо.

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