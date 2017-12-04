"Милан" хочет, чтобы Конте летом возглавил клуб
"Милан" определился с кандидатурой будущего тренера, сообщает Calciomercato.
По информации ресурса, "россонери" хотят, чтобы летом клуб возглавил наставник "Челси" Антонио Конте. Руководство "Милана" считает, что Конте способен вернуть клуб на высший уровень.
Ранее, после отставки Винченцо Монтеллы, клуб возглавил Дженнаро Гаттузо.
Смотрите также обзор матча "Беневенто" - "Милан". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Саутгейт прдолжит тренировать Англию после ЧМ-2018
-
Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018
-
Брат Месси арестован в Аргентине
-
Клинсман намерен возглавить сборную Австралии
-
Анчелотти рассказал о разногласиях с руководством "Баварии"
-
Вернер рассказал о несостоявшемся переходе в "Боруссию"
-
Ковач не думает о назначении в "Баварию"
-
Ярмоленко: "Благодарен богу и судьбе за то, что именно в таком возрасте я переехал в Европу"
-
Старридж сменит клуб уже этой зимой
-
В Аргентине снова разрушили статую Месси
-
Делф: "Команды, которые приезжают к нам в гости, только и занимаются тем, что паркуют автобус"
-
"Монпелье" - "Марсель" - 1:1 (обзор)
-
"Сампдория" - "Лацио" - 1:2 (обзор)
-
"Лас-Пальмас" - "Бетис" - 1:0 (обзор)
-
"Монпелье" и "Марсель" победителя не выявили
-
"Лацио" одержал выездную победу над "Сампдорией"
-
"Лас-Пальмас" переиграл "Бетис"
-
"Динамо" Киев - "Мариуполь" - 5:1 (обзор)
-
"Милан" хочет, чтобы Конте летом возглавил клуб
-
Погба может получить дисквалификацию на три игры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|39
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|15
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|15
|1