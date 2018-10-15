"Милан" хочет избавиться от Бакайоко

"Милан" хочет избавиться от арендованного у "Челси" полузащитника Тьемуэ Бакайоко, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо разочаровался в 24-летнем французе, который, по его мнению, не подходит для итальянского футбола.

"Милан" готов вернуть Бакайоко, который провёл в этом сезоне 6 неполных матчей, на "Стемфорд Бридж" уже в январе.

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