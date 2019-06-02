"Милан" хочет избавиться от семи футболистов
"Милан" этим летом покинут сразу семь футболистов.
Как сообщает Corriere dello sport, по истечению контрактов клуб покинут Андреа Бертолаччи, Игнацио Абате, Хосе Маури и Кристиан Сапату.
Кроме того, на трансфер будут выставлены Самуэль Кастильехо, Диего Лаксальт и Хакан Чалханоглу.
Отмечается, что все средства, вырученные с продажи игроков, будут направлены на укрепление команды более сильными исполнителями.
В минувшем сезоне Серии А "Милан" финишировал на пятом месте.
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|Команда
|М
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|38
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|Интер Милан
|38
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|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17