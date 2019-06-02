"Милан" хочет избавиться от семи футболистов

"Милан" этим летом покинут сразу семь футболистов.

Как сообщает Corriere dello sport, по истечению контрактов клуб покинут Андреа Бертолаччи, Игнацио Абате, Хосе Маури и Кристиан Сапату.

Кроме того, на трансфер будут выставлены Самуэль Кастильехо, Диего Лаксальт и Хакан Чалханоглу.

Отмечается, что все средства, вырученные с продажи игроков, будут направлены на укрепление команды более сильными исполнителями.

В минувшем сезоне Серии А "Милан" финишировал на пятом месте.

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