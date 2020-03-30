"Милан" хочет купить аргентинского таланта

Теги миланрасинг клубфедерико сарачотрансферы

"Милан" хочет купить аргентинского таланта

"Милан" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Расинга" Федерико Сарачо, сообщает Marca.

По сведениям издания, "россонери" готовы купить талантливого аргентинца летом, но не намерены платить за него полную сумму отступных в размере 22 миллионов евро.

Сам 22-летний хавбек заинтересован в переходе в итальянский клуб, поэтому постарается поспособствовать снижению стоимости сделки.

Сарачо является воспитанником "Расинга" и пока выступал только за родную команду, в его активе 90 матчей, 11 голов и 9 ассистов.

Не пропустите: "Севилья" решила выкупить игрока "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" может лишить игроков бонусов и премиальных

"Барселона" может лишить игроков бонусов и премиальных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов