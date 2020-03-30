"Милан" хочет купить аргентинского таланта

"Милан" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Расинга" Федерико Сарачо, сообщает Marca.

По сведениям издания, "россонери" готовы купить талантливого аргентинца летом, но не намерены платить за него полную сумму отступных в размере 22 миллионов евро.

Сам 22-летний хавбек заинтересован в переходе в итальянский клуб, поэтому постарается поспособствовать снижению стоимости сделки.

Сарачо является воспитанником "Расинга" и пока выступал только за родную команду, в его активе 90 матчей, 11 голов и 9 ассистов.

Не пропустите: "Севилья" решила выкупить игрока "Милана". | http://soccernews.ru