"Милан" хочет купить аргентинского таланта
"Милан" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Расинга" Федерико Сарачо, сообщает Marca.
По сведениям издания, "россонери" готовы купить талантливого аргентинца летом, но не намерены платить за него полную сумму отступных в размере 22 миллионов евро.
Сам 22-летний хавбек заинтересован в переходе в итальянский клуб, поэтому постарается поспособствовать снижению стоимости сделки.
Сарачо является воспитанником "Расинга" и пока выступал только за родную команду, в его активе 90 матчей, 11 голов и 9 ассистов.
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