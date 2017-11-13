"Милан" хочет купить Баделя

"Милан" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Фиорентины" Милану Баделю, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт хавбека с "фиалками" истекает летом, поэтому он вполне может быть продан в январе.

В этом сезоне 28-летний Бадель провел за "Фиорентину" 10 матчей и забил 1 гол.

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