"Милан" хочет купить Чалханоглу

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"Милан" хочет купить Чалханоглу

Полузащитник леверкузенского "Байера" Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, в услугах 23-летнего турка заинтересован "Милан". Сумма трансфера может составить 20-30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Чалханоглу сыграл за "Байер" 22 матча, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. При этом с февраля футболист отбывает дисквалификацию за нарушения трансферных правил.

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