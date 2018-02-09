"Милан" хочет купить Депая

"Милан" проявляет интерес к вингеру "Лиона" Мемфису Депаю, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 23-летний Депай провел за "Лион" 32 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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