"Милан" хочет купить Депая
"Милан" проявляет интерес к вингеру "Лиона" Мемфису Депаю, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.
В этом сезоне 23-летний Депай провел за "Лион" 32 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
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|Аталанта
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|8
|Милан
|23
|35
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|Удинезе
|23
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|Фиорентина
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|Болонья
|23
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|Дженоа
|23
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|Кальяри
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|Кьево
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|16
|Сассуоло
|23
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