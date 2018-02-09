"Милан" хочет купить Депая

Теги миланлионмемфис депай

"Милан" хочет купить Депая

"Милан" проявляет интерес к вингеру "Лиона" Мемфису Депаю, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 23-летний Депай провел за "Лион" 32 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Не пропустите: Президент "Расинга": "Сумма трансфера Мартинеса в "Интер" может составить 27 миллионов евро". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов