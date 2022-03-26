"Милан" хочет купить двух форвардов "Сассуоло"
Фото соцсети Доменико Берарди
"Милан" намерен серьёзно усилить атаку во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, "россонери" собираются приобрести сразу двух нападающих из "Сассуоло".
Трансферные цели - Доменико Берарди и Джанлука Скамакка, которых клуб оценивает в 15 и 30 миллионов евро соответственно.
В текущем сезоне Берарди сыграл за "Сассуоло" 28 матчей, отличился 14 голами и 14 ассистами. Скамакка за этот период забил 13 мячей и сделал 1 результативную передачу в 30 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17