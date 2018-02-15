"Милан" хочет купить двух хавбеков дортмундской "Боруссии"

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"Милан" хочет купить двух хавбеков дортмундской "Боруссии"

"Милан" проявляет интерес к полузащитникам дортмундской "Боруссии" Марко Ройсу и Юлиану Вайглю, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести обоих футболистов в летнее трансферное окно. Впрочем купить Вайгля будет нелегко, так как им также интересуются "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

В этом сезоне 22-летний Вайгль провел 22 матча и забил 1 гол. На счету 28-летнего Ройса, который недавно восстановился после травмы, два матча.

Не пропустите: "Милан" нацелился на талантливого форварда "Байера". | http://soccernews.ru

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