"Милан" хочет купить форварда "Атлетико"

Теги миланатлетико мадриданхель корреатрансферы

"Милан" хочет купить форварда "Атлетико"

"Милан" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Атлетико" Анхелю Корреа, сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Для покупки форварда "Милан" может расстаться с Патриком Кутроне и Андре Силвой, которыми интересуются, соответственно, "Вулверхэмптон" и "Монако".

24-летний Анхель выступает за "Атлетико" с 2014 года. В минувшем сезоне он провел за мадридский клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Не пропустите: "Милан" нацелился на аргентинского полузащитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 18 июля

Главные новости дня: 18 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов