"Милан" хочет купить форварда "Атлетико"

"Милан" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Атлетико" Анхелю Корреа, сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Для покупки форварда "Милан" может расстаться с Патриком Кутроне и Андре Силвой, которыми интересуются, соответственно, "Вулверхэмптон" и "Монако".

24-летний Анхель выступает за "Атлетико" с 2014 года. В минувшем сезоне он провел за мадридский клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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