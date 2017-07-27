"Милан" хочет купить хавбека "Лилля"

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"Милан" хочет купить хавбека "Лилля"

"Милан" ведёт переговоры по трансферу полузащитника "Лилля" Ануара Эль-Гази, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "россонери" попытаются купить 22-летнего голландца за восемь миллионов евро.

Напомним, что Эль-Гази перешёл в "Лилль" прошлой зимой, однако не сработался с новым главным тренером "Лилля" Марсело Бьелсой.

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