"Милан" хочет купить хавбека "Сассуоло"

"Милан" хочет купить полузащитника "Сассуоло" Стефано Сенси, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" намерены заполучить 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

В сделку по хавбеку "нероверди" "Милан" готов включить Мануэля Локателли. В таком случае доплата составит около 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Сенси сыграл за "Сассуоло" 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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