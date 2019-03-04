"Милан" хочет купить хавбека "Сассуоло"
"Милан" хочет купить полузащитника "Сассуоло" Стефано Сенси, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "россонери" намерены заполучить 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
В сделку по хавбеку "нероверди" "Милан" готов включить Мануэля Локателли. В таком случае доплата составит около 13 миллионов евро.
В текущем сезоне Сенси сыграл за "Сассуоло" 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10