"Милан" хочет купить хавбека "Торино"

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"Милан" хочет купить хавбека "Торино"

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Торино" Даниэле Базелли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители миланского клуба провели предварительные переговоры с агентом футболиста.

В этом сезоне 26-летний Базелли провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Милан" намерен сделать громкое приобретение в линию атаки. | http://soccernews.ru

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