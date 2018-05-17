"Милан" хочет купить хавбека "Торино"

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Торино" Даниэле Базелли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители миланского клуба провели предварительные переговоры с агентом футболиста.

В этом сезоне 26-летний Базелли провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Милан" намерен сделать громкое приобретение в линию атаки. | http://soccernews.ru