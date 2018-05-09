"Милан" хочет купить итальянского вингера

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"Милан" хочет купить итальянского вингера

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Сассуоло" Маттео Политано, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, представители миланского клуба уже провели беседу с агентами футболиста. Также клуб пообщался с исполнительным директор "Сассуоло" Джованни Карневали. Возможно, трансфер игрока состоится этим летом.

В нынешнем сезоне 24-летний Политано провел за "Сассуоло" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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