"Милан" хочет купить нападающего

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"Милан" хочет купить нападающегоФото: инстаграм Белотти/Автор неизвестен

"Милан" находится в поисках нападающего из-за возраста Ибрагимовича и Жиру. 

Как сообщает издание Calciomercato, "россонери" заинтересованы в подписании Андреа Белотти. Его контракт с "Торино" истекает уже в конце нынешнего сезона.

По информации источника, в списке миланского клуба на усиление атаки также находится нападающий "Сассуоло" Джанлука Скамакка и форвард "Пизы" Лоренцо Лукка.

Отмечается, что в детстве Белотти болел за "Милан", о чем он часто говорил в своих интервью.

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