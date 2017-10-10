"Милан" хочет купить Себальоса у "Реала"

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"Милан" хочет купить Себальоса у "Реала"

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Дани Себальосу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру хавбека в качестве одного из возможных лидеров новой команды. Впрочем этот трансфер маловероятен, так как "Реал" рассчитывает на игрока.

Напомним, что 21-летний Себальос перешел в "Реал" из "Бетиса" минувшим летом за 15 миллионов евро, провел за клуб 6 матчей и забил 2 гола. Сумма отступных в контракте испанца составляет 500 миллионов евро.

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