"Милан" хочет купить Старриджа

"Милан" проявляет интерес к нападающему "Ливерпуля" Дэниэлю Старриджу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 28-летний Старридж провел за "Ливерпуль" 12 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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