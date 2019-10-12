"Милан" хочет купить турецкого таланта

Теги миланшалькеозан кабактрансферы

"Милан" хочет купить турецкого таланта

"Милан" нацелился на защитника "Шальке" Озана Кабака, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, стороны уже контактировали по поводу возможного трансфера.

Сам турок заинтересован в переходе в итальянский клуб, хотя минувшим летом он отказал "россонери".

Теперь же Кабак недоволен количеством игровой практики и хочет сменить команду.

Рыночная стоимость 19-летнего игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Не пропустите: Пиоли назвал "Милану" приоритетную трансферную цель на январь. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" интересуется хавбеком "Уфы"

"Зенит" интересуется хавбеком "Уфы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 7 16
2 Вольфсбург Вольфсбург 7 15
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 7 14
4 Фрайбург Фрайбург 7 14
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 7 14
6 Шальке Шальке 7 14
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 7 14
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 7 12
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 7 11
10 Герта Герта 7 10
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 7 8
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 7 8
13 Майнц 05 Майнц 05 7 6
14 Аугсбург Аугсбург 7 5
15 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 7 4
16 Унион Берлин Унион Берлин 7 4
17 Кельн Кельн 7 4
18 Падерборн Падерборн 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов