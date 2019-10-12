"Милан" хочет купить турецкого таланта

"Милан" нацелился на защитника "Шальке" Озана Кабака, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, стороны уже контактировали по поводу возможного трансфера.

Сам турок заинтересован в переходе в итальянский клуб, хотя минувшим летом он отказал "россонери".

Теперь же Кабак недоволен количеством игровой практики и хочет сменить команду.

Рыночная стоимость 19-летнего игрока оценивается в 15 миллионов евро.

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