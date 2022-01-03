"Милан" хочет купить защитника "Лилля"

Фото: инстаграм Ботмана/Автор неизвестен

"Милан" хочет усилить линии обороны и в связи с этим заинтересован в подписании голландского защитника "Лилля" Свена Ботмана, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, "россонери" рассматривают возможность перехода нидерландца, Ботман – главная цель клуба на январское трансферное окно.

Отмечается, что "Лилль" хочет выручить за игрока 20 миллионов евро, а "Милан" в свою очередь ищет более подходящую формулу для осуществления трансфера.

В игроке также заинтересован "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне Ботман сыграл 21 матч за "Лилль" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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